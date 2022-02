Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist in Washington zu Gesprächen mit US-Präsident Biden eingetroffen. (dpa | Kay Nietfeld)

In einem Interview mit der "Washington Post" betonte Scholz, die USA seien der wichtigste Verbündete Deutschlands und Europas. Er wisse zu schätzen, was US-Präsident Biden in den schwierigen bilateralen Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland leiste. Waffenlieferungen an die Ukraine schloss Scholz erneut aus. Zugleich deutete er eine stärkere Beteiligung der Bundeswehr im Baltikum an. In Litauen sind bereits deutsche Soldaten stationiert.

Wegen seiner bisherigen öffentlichen Zurückhaltung in der Krise war Scholz zuletzt stark unter Druck geraten. Um eine Eskalation des Konflikts zu vermeiden, will Scholz demnächst zudem auch in die Ukraine und nach Russland reisen.

Baerbock spricht mit der ukrainischen Regierung

Auch Bundesaußenministerin Baerbock reist bereits heute in die Ukraine, wo sie mit Präsident Selenskyj und Außenminister Kuleba verabredet ist. Die Grünen-Politikerin sagte vor ihrem Abflug, Deutschland stehe ohne Wenn und Aber zur territorialen Integrität der Ukraine. Gemeinsam mit der EU, der Nato und den G-7-Staaten werde man mit harten, sehr konkreten Maßnahmen auf jegliche weitere russische Aggression reagieren. Ob dazu auch das Aus für die Gaspipeline Nord Stream 2 gehört, sagte Baerbock nicht.

Staatsminister Lindner rechtfertigt deutsche Haltung im Ukraine-Konflikt

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, der Grünen-Politiker Lindner, rechtfertigte das Vorgehen der Bundesregierung im Ukraine-Konflikt. Lindner sagte im Deutschlandfunk , der Besuch von Außenministerin Baerbock mache die enge Partnerschaft mit der Ukraine deutlich. Es sei grundsätzliche Politik der Bundesregierung, in Krisengebiete keine Waffen zu liefern. Das militärische Potenzial Russlands sei ohnehin nicht durch Waffenlieferungen aufhaltbar. Deutschland sei aber militärisch nicht tatenlos und liefere dieser Tage unter anderem ein Feldlazarett in die Ukraine.

Der Staatsminister führte aus, dass Druck gegenüber Moskau durch die Androhung von Wirtschaftssanktionen aufgebaut werden müsse. Dazu müssten die westlichen Verbündeten ein schlagkräftiges Paket hinbekommen.

Macron heute in Moskau, morgen in Kiew

Der französische Präsident Macron wird heute in Moskau zu einem Gespräch mit dem russischen Staatschef Putin erwartet. Morgen fliegt er dann weiter zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew.

