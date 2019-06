Seit 2013 regieren CDU, CSU und SPD miteinander. Eine Neuauflage von Schwarz-Rot nach der nächsten Bundestagswahl schließt Vize-Kanzler und Bundesfinanzminnster Scholz aber schon jetzt aus. Eine Fortsetzung nach 2021 wolle "niemand": nicht die Bürgerinnen und Bürger, nicht die Union und "die Sozialdemokraten schon gar nicht".

Drei schwarz-rote Bündnisse in Folge täten der Demokratie in Deutschland nicht gut, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Bereits nach der letzten Bundestagswahl 2017 hatte sich die SPD zunächst gegen eine große Koalition entschieden. Nach dem Scheitern der Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition zwischen Union, FDP und Grünen willigte sie dann doch in ein Bündnis mit CDU und CSU ein.



Derweil forderte der bayerische SPD-Landesverband ein Vorziehen des für Dezember geplanten Bundesparteitags auf September. Die Vorsitzende Kohnen erklärte, dann müsse über den Verbleib in der Koalition sowie die Parteiführung entschieden werden. Das Ergebnis der Europawahl offenbare, dass Schwarz-Rot keine Mehrheit mehr habe.



Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, Kahrs, wies den Vorstoß im ZDF zurück. Erst im Dezember liege die Halbzeitbilanz der Koalition vor. Bis dahin brauche man keine Debatten.