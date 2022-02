Kiew: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verlässt bei seiner Ankunft den Airbus A340 der Luftwaffe. (dpa/Kay Nietfeld)

Von Moskau erwarte er ein Zeichen der Deeskalation, betonte Scholz. Die Ukraine bekräftigte ihre Forderung nach schweren Waffen aus Deutschland. Ihr Botschafter in Berlin, Melnyk, erklärte, man brauche 12.000 Panzerabwehrraketen und 1.000 Luftabwehrraketen. Morgen reist der Bundeskanzler nach Moskau. Dort wird er von Präsident Putin empfangen.

Baerbock: "Situation brenzlig"

Russland hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die US-Regierung hat wiederholt gewarnt, Russland könnte das Nachbarland jederzeit angreifen. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne und führt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Bundesaußenministerin Baerbock nannte die Situation "absolut brenzlig". Sie betonte aber, dass es noch keine Anzeichen dafür gebe, dass eine kriegerische Auseinandersetzung beschlossene Sache sei.

Strack-Zimmermann: "Angriff auf die Ukraine indirekt Angriff auf Europa"

Die Vorsitzende des Verteidigungs-Ausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, forderte ein selbstbewusstes Auftreten des Kanzlers in Moskau. Scholz müsse dem russischen Präsidenten klarmachen, dass ein Angriff auf die Ukraine indirekt auch ein Angriff auf den europäischen Kontinent sei, sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk . Putin solle wissen, dass ein Einmarsch sofortige wirtschaftliche Konsequenzen hätte. Strack-Zimmermann ergänzte, allen in Europa müsse daran gelegen sein, den Frieden zu bewahren. (Das gesamte Gespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann können Sie hier nachlesen .)

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen verlangte von Scholz eine "glaubwürdige Abschreckung" gegenüber Russland. "Keiner steckt im Kopf von Wladimir Putin, auch der amerikanische Geheimdienst nicht. Aber es gibt Fakten", sagte Röttgen der "Rheinischen Post". Putin habe die gesamte einsatzfähige russische Armee aufgestellt und die Ukraine von Norden mit 30.000 Soldaten auf dem Territorium von Belarus und vom Osten und Süden umzingelt. Der russische Präsident sei entschlossen, die politische Landkarte Europas zu verändern.

Dagdelen: Einschätzung der Geheimdienste nicht zu trauen

Die Linken-Verteidigungspolitikerin Dagdelen hingegen zweifelt an Geheimdienst-Berichten über einen kurz bevorstehenden Angriff Russlands. Sie sagte im Deutschlandfunk , ihrer Einschätzung nach sei Geheimdiensten nicht zu trauen. Zudem weise selbst der ukrainische Präsident Selenskyi solche Angaben zurück. Dagdelen warb dafür, sich mit den Vorschlägen Russlands zur Deeskalation zu beschäftigen. Außerdem müsse einer Nato-Osterweiterung um die Ukraine und Georgien eine Absage erteilt werden. (Das ganze Gespräch mit Sevim Dagdelen können Sie hier nachlesen .)

OSZE will Beobachtungsmission ausdehnen

Der ukrainische Außenminister Kuleba forderte Russland zu Gesprächen mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf. Kuleba twitterte, dabei gehe es um die Konzentration des russischen Militärs im Grenzgebiet. Gemeinsam mit den anderen OSZE-Mitgliedern solle die Lage in der Ukraine und auf der von Russland annektierten Krim erörtert werden. Russland müsse seiner Verpflichtung zu militärischer Transparenz nachkommen, um die Spannungen abzubauen und die Sicherheit für alle Seiten zu erhöhen.

Die OSZE teilte unterdessen mit, sie werde ihre Beobachtungsmission in der Ukraine ungeachtet der Ausreise-Aufrufe einzelner Staaten fortsetzen und auf zehn Städte im ganzen Land ausdehnen. Dabei habe die Sicherheit der Mitarbeiter höchste Priorität. Die OSZE hat seit acht Jahren fast 700 internationale Beobachter in der Ukraine stationiert. Bisher beobachten diese die vereinbarte Waffenruhe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen im Osten des Landes. Es ist die größte Sicherheitsmission in der Geschichte der OSZE.

