Brände und Hochwasser

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Tiesler, äußerte sich zufrieden mit dem System. Gerade in akuten Gefahrensituationen habe sich Cell Broadcast als schnelles und zuverlässiges Warnmittel in Deutschland erfolgreich bewährt, sagte er.

Die meisten Warnungen gab es in NRW (59), gefolgt von Rheinland-Pfalz (32), Bayern (25) und Hessen (20). Cell Broadcast ergänzt die bereits vorhandenen Warnkanäle, also Sirenen, Rundfunk, TV und Apps wie Nina oder Katwarn. Bei dem System werden Nachrichten an alle Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Es erscheint ein Text auf dem Handy-Display, der auf eine Gefahr hinweist, und das Gerät schrillt laut. Anlass für die Einführung von Cell Broadcast in Deutschland war die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 mit mehr als 180 Toten.

