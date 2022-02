Die Baustelle der Tesla Gigafactory im brandenburgischen Grünheide. Die endgültige Genehmigung für die Fabrik durch die Behörden steht noch aus. (picture alliance/ dpa-Zentralbild / Patrick Pleul)

Wie der RBB berichtet, wurden 400 von der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) an das Unternehmen vermittelt. Der Chef der örtlichen Behörde, Freyer, sagte dem Sender, diese Beschäftigten würden künftig in der Produktion und im Lager arbeiten. Die Gewerkschaft IG Metall spricht von 2.600 Angestellten, darunter 200 ehemalige Arbeitslose, von denen rund die Hälfte zunächst von Tesla qualifiziert worden seien. Insgesamt will Tesla in den kommenden Jahren bis zu 12.000 Arbeitsplätze besetzen.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, nannte den Fabrikbau bei Berlin eine "absolute Erfolgsgeschichte". Sie könne mithelfen, für ein positiveres Bild der ostdeutschen Länder zu sorgen. Das sei eine der Aufgaben, die er sich gestellt habe: Das Image Ostdeutschlands, das manchmal nur schwarz-weiß-mäßig betrachtet werde, so zu zeigen, wie es wirklich sei, führte der SPD-Politiker aus.

IG Metall ruft zur Beteiligung an erster Betriebsratswahl im deutschen Tesla-Werk auf

Anfang der Woche gab es die erste Betriebsratswahl im deutschen Tesla-Werk. Die IG Metall rief die Beschäftigten zur Stimmabgabe auf. Es gehe um viel, sagte die Bezirksleiterin der Gewerkschaft, Dietze, in Grünheide. Der künftige Tesla-Betriebsrat stehe vor großen Herausforderungen, habe aber auch einen großen Gestaltungsspielraum.

Tesla darf zu Testzwecken bereits bis zu 2.000 Fahrzeuge produzieren. Dafür hat das Unternehmen vorzeitige Zulassungen. Auch der Bau der Fabrik entstand auf Grundlage solcher vorläufigen Bescheide und damit auf Risiko des Unternehmens. Die abschließende Genehmigung des Landes Brandenburg für Tesla steht noch aus.

Umweltschützer beklagen, die Fabrik stehe zum Teil im Wasserschutzgebiet, was Risiken der Verschmutzung berge. Zudem könnte der Wasserverbrauch des Werks von bis zu 1,4 Millionen Kubikmetern pro Jahr die Versorgung der Region mit Trinkwasser beeinträchtigen. Vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) läuft eine Klage von Umweltverbänden, die auch Tesla berühren könnte.

Fast eine Billion US-Dollar Börsenwert

Das Unternehmen geht bisher davon aus, dass das Autowerk bei voller Auslastung 500.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren kann. Weltweit verzeichnete der lange verlustreiche E-Auto-Pionier zuletzt ein rasantes Wachstum und schaffte 2021 seinen zweiten Jahresgewinn seit der Firmengründung 2003. Unterm Strich verdiente der Konzern nach eigenen Angaben 5,5 Milliarden Dollar (4,8 Mrd Euro) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erlöse stiegen um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar.

Tesla ist mit einem Börsenwert von zuletzt fast einer Billion US-Dollar der am Kapitalmarkt mit Abstand am höchsten gehandelte Autohersteller. Zum Vergleich: der deutsche Volkswagenkonzern kommt insgesamt lediglich auf rund 115 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.