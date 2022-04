Corona-Pandemie

Eine Impfung gegen Covid-19 (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland unter den Behörden. Demnach haben Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie andere Einrichtungen des Gesundheitswesens den Ämtern über 47.000 Verstöße gemeldet. Bußgelder oder Betretungsverbote seien aber erst ab Mai geplant. Die meisten gemeldeten Verstöße seien in Berlin registriert worden, gefolgt von München und Dresden. Relativ zur Einwohnerzahl gebe es das mit deutlichem Abstand meiste ungeimpfte Gesundheitspersonal in Dresden, gefolgt von Bonn und Hannover.

Die Regeln werden demnach unterschiedlich gehandhabt. So hätten in Köln und Bochum Ungeimpfte nur zwei Wochen Zeit, sich zurückzumelden und einen Immunitätsnachweis vorzulegen, in anderen Städten seien es vier Wochen. Auch wollten einige Städte keine Bußgelder, sondern direkt Tätigkeits- und Betretungsverbote aussprechen. Als Beispiele aufgeführt werden Hamburg, Düsseldorf, Essen und Münster.

