Trauerzug mit Sarg der Queen in Edinburgh (IMAGO / Kyodo News)

Ihr Sarg wurde in einem Trauerzug vom königlichen Holyrood-Palast über die sogenannte Royal Mile zur Kathedrale St. Giles gebracht. Dahinter gingen der neue König Charles III. und weitere Mitglieder der königlichen Familie. Sie nehmen an einer Trauerfeier in der Kirche teil. Das offizielle Staatsbegräbnis findet dann in einer Woche in London statt.

König Charles war von London nach Edinburgh geflogen. In der britischen Hauptstadt hatte er am Vormittag seine Antrittsrede im Parlament gehalten und die Beileidsbekundungen der beiden Kammern zum Tod der Queen entgegengenommen. Charles kündigte an, dass er - wie seine Mutter - die Prinzipien der konstitutionellen Regierung aufrechterhalten wolle, aus denen das politische System Großbritanniens bestehe.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.