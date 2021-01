Die Verurteilung des Lockerbie-Attentäters Abdel Bassit al-Megrahi wird nicht posthum aufgehoben.

Das oberste schottische Gericht in Edinburgh lehnte einen Berufungsantrag von al-Megrahis Sohn ab. Weder liege ein Justizirrtum vor noch habe die Staatsanwaltschaft wichtige Unterlagen zurückgehalten, entschieden die Richter. Der Anwalt der Familie kündigte Berufung vor dem obersten britischen Gerichtshof in London an.



Der ehemalige libysche Geheimdienstoffizier war 2001 wegen des Anschlags auf die Pan-Am-Maschine über der schottischen Stadt Lockerbie mit 270 Toten zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. 2009 kam er aus gesundheitlichen Gründen frei und kehrte nach Libyen zurück, drei Jahre später starb er. Bis zu seinem Tod beteuerte er seine Unschuld.

