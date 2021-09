In Schottland soll nach dem Willen von Regierungschefin Sturgeon bis Ende 2023 ein neues Unabhängigkeitsreferendum stattfinden.

Nach Überwindung der Pandemie müssten Entscheidungen für die nächsten Jahrzehnte getroffen werden, sagte Sturgeon vor dem Parlament in Edinburgh. Auch die Koalitionspartner von Sturgeons Schottischer Nationalpartei, die Grünen, treten für ein solches Referendum ein. In der ersten Volksabstimmung 2014 hatten sich die Schotten noch mit 55 Prozent für einen Verbleib in der Union mit England, Wales und Nordirland ausgesprochen. Beim Brexit-Referendum zwei Jahre später votierte dann eine Mehrheit gegen den Austritt aus der Europäischen Union.



Sturgeon argumentiert, die Schotten seien gegen ihren Willen mit dem Rest des Landes aus der EU herausgelöst worden und müssten nun erneut abstimmen dürfen. Premierminister Johnson lehnt dies bislang unter Verweis auf das erste Referendum ab.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.