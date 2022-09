Tod der Queen

Der Leichnam der Queen wird von Schloss Balmoral nach Edinburgh überführt. (PA Wire / dpa / Andrew Milligan)

Es sei ein trauriger und bewegender Augenblick, die Königin zum letzten Mal Balmoral verlassen zu sehen, twitterte die schottische Regierungschefin Sturgeon. Schottland verneige sich vor einer außergewöhnlichen Frau. In Edinburgh soll der Sarg im Holyrood-Palast aufgebahrt werden, wo die Menschen sich von ihrer Königin verabschieden können. Zudem wurde Charles der Dritte auch in Edinburgh offiziell zum König ausgerufen. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in ihrem Sommersitz Balmoral gestorben.

Morgen wird der Sarg in einer Prozession durch die schottische Hauptstadt in die St. Giles-Kathedrale gebracht, wo ein Trauergottesdienst mit der königlichen Familie stattfindet. Daran wird auch der neue König teilnehmen.

Am Dienstag wird der Sarg dann per Flugzeug nach London überführt, wo er ab Mittwoch vier Tage lang in Westminster Hall öffentlich aufgebahrt wird. Die staatliche Trauerfeier findet am 19. September in der Londoner Westminster Abbey statt. Erwartet werden Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter von Königshäusern aus aller Welt. Anschließend wird die Queen auf Schloss Windsor im engsten Familienkreis beigesetzt.

