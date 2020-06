Nach der Messerattacke im schottischen Glasgow hat die Polizei den Täter identifiziert.

Es handele sich um einen 28 Jahre alten Mann aus dem Sudan, teilte die Polizei mit. Er hatte bei dem Angriff am Freitag sechs Menschen verletzt und war dann von Polizisten erschossen worden. Es gebe Hinweise, dass der Mann psychische Probleme hatte, teilten die Behörden mit, die einen terroristischen Hintergrund weiterhin ausschließen. Der Vorfall ereignete sich in einem Hotel im Stadtzentrum, in dem Asylsuchende untergebracht sind.