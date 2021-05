Bei der Regionalwahl in Schottland hat Regierungschefin Sturgeon nach ersten Ergebnissen ihren Wahlkreis in Glasgow verteidigt.

Sie erklärte in einer Rede, wenn ihre Schottische Nationalpartei die Wahl gewinne, werde sie dem Land eine bessere Zukunft anbieten, sobald die Zeit reif sei.



Sturgeon hofft auf eine absolute Mehrheit der SNP. Für den Fall eines Wahlsiegs will sie die Bemühungen um ein zweites Unabhängigkeits-Referendum forcieren. Sie benötigt die Zustimmung der britischen Zentralregierung von Premierminister Johnson, der eine neue Abstimmung verhindern will. 2014 hatte eine Mehrheit für den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich votiert. Durch den Brexit bekam die Unabhängigkeitsbewegung neuen Schwung.



Die Ergebnisse der Regionalwahl werden morgen erwartet. Auch in Wales wurde gestern ein neues Regionalparlament gewählt. In London und vielen weiteren Städten und Kreisen Englands fanden Kommunalwahlen statt.

