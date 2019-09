Vor einem Besuch des britischen Premierministers Johnson in Schottland hat Regierungschefin Sturgeon ihre Pläne für ein neues Unabhängigkeitsreferendum bekräftigt.

Sie strebe bereits im nächsten Jahr eine neue Volksbefragung an, sagte Sturgeon der Zeitung "Die Welt". Sie gehe davon aus, dass die Schotten unabhängig sein wollten. Es sei viel besser, selber die Kontrolle zu haben, und die komme mit der Unabhängigkeit, fügte Sturgeon hinzu. Der britische Premierminister wird heute in Aberdeenshire erwartet.



Am kommenden Montag will Johnson nach seinen Niederlagen im Unterhaus erneut über eine vorgezogene Parlamentswahl abstimmen lassen. Eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus lehnt Johnson ab.