Die schottische Regierungschefin Sturgeon hat der Tory-Partei des britischen Premierministers Johnson Korruption vorgeworfen.

Sturgeon sagte gegenüber Journalisten, es gibt zunehmend Beweise für systematische Korruption im Herzen von Johnsons Regierung. Dort scheine es eine tiefe Missachtung von Regeln und der Einhaltung von Standards zu geben. Johnson scheine zu denken, dass Regeln und Gesetze für alle außer für ihn und seine Partei gälten.



Die Schottin reagierte damit auf mehrere aktuelle Skandale bei den Konservativen. So verhinderte die Regierungsmehrheit zeitweise die Suspendierung eines Tory-Abgeordneten wegen unzulässiger Lobby-Arbeit. Außerdem wurde publik, dass die Partei mehreren Großspendern einen Platz im Oberhaus ermöglicht hatte.



Sturgeon will Schottland in die Unabhängigkeit von Großbritannien und zurück in die EU führen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.