In Schottland hat die Partei von Regierungschefin Sturgeon die Parlamentswahl gewonnen. Die Schottische Nationalpartei (SNP) verfehlte aber knapp die absolute Mehrheit.

Die SNP kommt im Parlament künftig auf 64 Sitze, wie die Wahlkommission in Edinburgh am Abend mitteilte. Die absolute Mehrheit liegt bei 65 Mandaten. Die Wahl galt als Stimmungstest für eine Unabhängigkeit von Großbritannien. Sturgeon will Schottland zurück in die EU führen.



"Niemand hätte das Ausmaß unseres Sieges vorhergesagt," sagte sie, und erneuerte ihre Forderung, dass die britische Regierung einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum zustimmen müsse. Premierminister Johnson drohe "ein Kampf mit den demokratischen Wünschen des schottischen Volkes", wenn er versuche, eine Abstimmung zu blockieren.



Im Parlament wird eine Mehrheit der Unabhängigkeitsbefürworter erwartet, da auch die Grünen für die Loslösung von Großbritannien eintreten.



Johnson will eine zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands verhindern. In einem Interview mit dem "Daily Telegraph" erklärte er, ein solches Referendum wäre unverantwortlich und rücksichtslos. 2014 hatte eine Mehrheit für den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich votiert.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.