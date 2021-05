Bei der Parlamentswahl in Schottland zeichnet sich ein deutlicher Sieg der Partei von Regierungschefin Sturgeon ab. Ihre Schottische Nationalpartei SNP könnte nach Hochrechnungen der BBC 63 der insgesamt 129 Sitze erhalten. Damit würde sie nur knapp eine absolute Mehrheit verfehlen.

Sturgeon hatte angekündigt, im Fahl eines Wahlsieges die Bemühungen um ein neues Unabhängigkeitsreferendum in dem britischen Landesteil voranzutreiben. In jüngsten Äußerungen zeigte sie sich zuversichtlich, dies auch gegen den Willen der Zentralregierung von Premierminister Johnson durchsetzen zu können.



Johnson will eine zweite Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands verhindern. In einem Interview mit dem "Daily Telegraph" erklärte er, ein solches Referendum wäre unverantwortlich und rücksichtslos. 2014 hatte eine Mehrheit für den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich votiert.

