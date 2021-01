Die schottische Regierungschefin Sturgeon hält an ihrem Plan für eine Unabhängigkeit von Großbritannien und eine Rückkehr in die Europäische Union fest.

Sie schrieb auf Twitter, Schottland werde bald wieder zurück in Europa sein. Im Brexit-Referendum hatte eine Mehrheit der Schotten für den Verbleib in der EU gestimmt. Seitdem ist die Zustimmung für eine Unabhängigkeit laut Umfragen gestiegen. Noch 2014 hatten die Schotten in einem anderen Referendum mit rund 55 Prozent dagegen gestimmt. Sturgeon will nun ein weiteres durchführen lassen und argumentiert, die Schotten hätten ein Recht auf eine erneute Volksbefragung, da sie gegen ihren Willen aus der EU ausgeschieden seien. Damit stößt sie jedoch auf Widerstand bei der Zentralregierung in London. Premierminister Johnson vertritt die Auffassung, das Thema sei durch das erste Nein der Schotten zu den Akten gelegt.



Um Mitternacht war Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ausgeschieden. Elf Monate nach dem Austritt aus der EU als Staatengemeinschaft wurde der Brexit damit nach einer Übergangsphase auch wirtschaftlich vollzogen.

