Die schottische Regierungschefin Sturgeon hält an ihrem Plan für eine Unabhängigkeit von Großbritannien fest.

Wenn die Schotten ein neues Referendum wollten, würden sie es auch bekommen, sagte Sturgeon im Parlament in Edinburgh mit Blick auf die Regionalwahl Anfang Mai. Im Falle eines Wahlsieges strebt ihre Schottische Nationalpartei eine erneute Volksbefragung bis Ende 2023 an. In einer ersten Abstimmung hatten die Schotten 2014 noch mit rund 55 Prozent gegen eine Loslösung vom Vereinigten Königreich gestimmt.



Mit ihrem Plan stößt Sturgeon auf entschiedenen Widerstand bei der Zentralregierung in London. Premierminister Johnson vertritt die Auffassung, das Thema sei durch das erste Votum zu den Akten gelegt. Sturgeon argumentiert hingegen, die Schotten hätten ein Recht auf ein erneutes Unabhängigkeits-Referendum, da sie mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt hätten und somit gegen ihren erklärten Willen aus der Europäischen Union ausgeschieden seien.

