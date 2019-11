In Glasgow haben tausende Schotten für die Unabhängigkeit von Großbritannien demonstriert.

Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich etwa 20.000 Menschen, viele schwenkten schottische Fahnen. Erstmals seit fünf Jahren trat Regierungschefin Sturgeon bei einer solchen Kundgebung auf. Sie hat angekündigt, noch vor Weihnachten in London ein neues Unabhängigkeitsreferendum zu beantragen.



Die bevorstehende britische Parlamentswahl am 12. Dezember sei eine Schicksalswahl für Schottland, sagte Sturgeon. Es drohe ein katastrophaler Brexit, der Arbeitsplätze kosten und Schottland als Nation schwer beschädigen würde.



Beim ersten Unabhängigkeitsreferendum 2014 hatten 55 Prozent gegen eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich gestimmt. Bei der Brexit-Abstimmung 2016 votierten in Schottland 62 Prozent für einen Verbleib in der EU.