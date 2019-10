Burkhard Birke porträtiert Schotten am Vorabend des Brexit.

(AFP/ Loic Venance)"Schottland sucht die Rettungsboote"

Ob Flöten oder Dudelsäcke, in Schottland sind hochspezialisierte Fachleute am Werk. Sie importieren Teile für ihre Musikinstrumente und verkaufen die guten Stücke in alle Welt, auch und vor allem in den europäischen Binnenmarkt. Der Brexit löst bei ihnen Untergangsgefühle aus.

(Deutschlandradio/ Burkhard Birke)Meinungsvielfalt in der Fischhalle

Das schottische Städtchen Peterhead ist der größte Marktplatz für Fisch mit weißem Fleisch in der EU. Während manche Großhändler mehr Bürokratie und zusätzliche Kosten durch den Brexit befürchten, sehen die schottischen Fischer ihre Chance gekommen, die südeuropäische Konkurrenz loszuwerden.

(imago images / GFC Collection)Schottlands Farmer im Brexit-Chaos

Die ländlichen Regionen Schottlands plagt die Brexit-Unsicherheit. Keiner weiß, was kommt. Zölle könnten den Lamm- und Rindfleischproduzenten die Märkte verschließen. Vor allem Tierzüchter und Getreidebauern sind zudem auf EU-Subventionen angewiesen.

(Deutschlandradio/ Burkhard Birke)Die Brexit-Sorgen eines deutsch-schottischen Paares

Klappt der Import von Medikamenten weiterhin? Gilt der EU-Führerschein noch? Viele praktische Fragen rund um den Brexit stellen sich, wenn man zwischen Festland-Europa und Großbritannien wandelt. So wie das deutsch-schottische Künstlerpaar Bibo und Brian Keeley.

(AFP/ Andy Buchanan)Steht Schottland gleich zweimal die Scheidung bevor?

Die Schotten haben gegen den Brexit gestimmt. Die Regierung plant nun ein zweites Unabhängigkeits-Referendum. Doch nach dem Brexit gleich die nächste Scheidung anzustreben, erscheint manchen zu riskant.