Im Nordosten Schottlands ist in der Nähe der Stadt Stonehaven ein Zug entgleist.

Augenzeugen zufolge stieg über der Unglücksstelle dunkler Rauch auf. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz. Medienberichten zufolge soll es mehrere Schwerverletzte geben. Schottlands Regierungschefin Sturgeon sprach auf Twitter von einem extrem ernsten Vorfall. Der britische Premierminister Johnson sowie Verkehrsminister Shapps erklärten, sie seien in Gedanken bei den Betroffenen und ihren Familien.



In der Nacht hatte es am Unglücksort Stürme und Überschwemmungen gegeben.