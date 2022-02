Heute wurden die diesjährigen Nominierungen für den Oscar bekannt gegeben. (picture alliance / Danny Moloshok/Invision / AP / Danny Moloshok)

Mit zwölf Nominierungen ist der Film "The Power of the Dog" von Regisseurin Jane Campion der diesjährige Favorit. Das Drama ist unter anderem als bester Film nominiert, wie die Oscar-Akademie in Los Angeles bekannt gab. Zehn Nominierungen erhielt demnach das Science-Fiction-Epos "Dune" des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve sowie jeweils sieben Nominierungen das Nordirland-Drama "Belfast" von Kenneth Branagh und das Musical-Remake "West-Side-Story" von Steven Spielberg.

In der Sparte "International Feature Film" sind unter den Finalisten unter anderem "Drive my Car" aus Japan, "The Hand of God" aus Italien und "Compartment No 6" aus Finnland.

Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.

