Bundesgesundheitsminister Spahn mahnt zu Umsicht beim weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.

In einem heute veröffentlichten Schreiben Spahns an seine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern heißt es, wenn zu viel zu schnell gelockert werde und die gegenseitige Vorsicht nachlasse, bestünden enorme Risiken für erneut stark steigende Infektionszahlen. Ein "politischer Wettlauf der Lockerungen, zumal im Wahljahr" müsse unbedingt vermieden werden, betont der CDU-Politiker. Grundlage für schrittweise Öffnungen sei ein intensives Testen in -Zitat- "allen Lebenswelten".



In Deutschland haben nun mehr als 30 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Damit sind 36,5 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, wie Spahn auf Twitter mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.