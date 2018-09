Lesen und Schreiben, das sind die Grundqualifikationen. Sie sind Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und auch unabdingbar für das Lernen aller anderen Stoffe. Der Streit um die richtige Methode, Schreiben zu lernen, ist deshalb längst zum Symbol für die gesamte Bildungsdebatte geworden. Und die ist wie so oft keine sachliche, sondern eine ideologische und unterscheidet demnach nicht, ob etwas erwiesenermaßen funktioniert oder man sich das nur wünscht.

Ewiger Streit unter Pädagogen

Die Bonner Wissenschaftler haben überprüft, auf welche Weise Kinder am besten Schreiben lernen, und zwar richtig, ohne Fehler. Das Ergebnis: Die traditionelle, vergleichsweise frontale Methode, die vom Buchstaben zum Satz gleich auch die richtige Rechtsschreibung lehrt, funktioniert insgesamt besser als der reformpädagogische Ansatz, der Schülerinnen und Schüler erst mal Schreiben lässt, was sie hören, egal ob die Rechtschreibung stimmt.

Vor allem gleicht das stärker gesteuerte Lernen die wachsenden Unterschiede in den Vorkenntnissen der Kinder besser aus. Die Diskussion ist nicht neu und das Ergebnis nicht überraschend, aber willkommener Anlass, den ewigen Streit zwischen Anhängern eher traditioneller und reformpädagogischer Lehrmethoden fortzuführen. Erwartungsgemäß reflexartig fordert der Lehrerverband denn auch ein Verbot des reformierten Unterrichts.

Reformen sind umsonst

Niemand braucht eine solche, übrigens völlig substanzlose Debatte. Denn natürlich müssen Kinder richtig schreiben können und manchmal brauchen sie Freiräume. Es wird sich wohl keine Schule finden, in der ein Lehrkonzept konsequent und ausschließlich durchgehalten wird. Unterricht ist immer eine Mischung, die je nach Zusammensetzung der Klasse variieren muss. Und Qualität hängt nicht davon ab, sich für die vermeintlich richtige Lehrmethode zu entscheiden, sondern von Lehrerinnen und Lehrern und von den Bedingungen, unter denen Unterricht erteilt wird. Und die könnten besser sein, wenn nicht ständig am System geschraubt würde, sondern die Entwicklung des Personals Priorität hätte. Wenn es ausreichend Lehrerinnen und Lehrer gäbe und die besser ausgewählt, fortgebildet und kritisch begleitet würden. Und wenn die Ausstattung der Schulen nicht von Elternspenden abhängen würde, dichte Dächer wären sicher auch nett. Das aber kostet Geld, Reformen sind nahezu umsonst.

Kein guter Kampfplatz für Ideologien

Und so reformieren wir hin von der Mengenlehre übers Schreibenlernen bis zu G8 und auch gleich wieder her. Denn Bildungspolitik gewinnt Wahlen und neigt dazu, den Launen von Wirtschaft und Eltern zu folgen. Die Bildung, die von Lesen und Schreiben bis zur Fähigkeit zu argumentieren und Argumente abzuwägen, die Grundlagen legt für die Demokratiefähigkeit der Bevölkerung, ist aber viel zu wichtig, um sie zum Kampfplatz pädagogischer Ideologien zu machen. Das ist auch eine Erkenntnis, die Bildung voraussetzt, dass es die eine Wahrheit nur ganz selten gibt. Schreiben sie das bitte in Ihre Hefte, ganz gleich mit welcher Rechtsschreibung.