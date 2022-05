PEN-Deutschland

Schriftsteller Josef Haslinger soll als Übergangspräsident Neuanfang einleiten

Der Schriftsteller Josef Haslinger wird übergangsweise als Präsident das deutsche PEN-Zentrum führen. Der 66-Jährige wurde auf der Mitgliederversammlung in Gotha mit großer Mehrheit an die Spitze der Schriftstellervereinigung gewählt. Haslinger will nach eigener Aussage einen Neustart vorbereiten.

14.05.2022