Der Schriftsteller Josef Reding ist tot.

Er starb im Alter von 90 Jahren in Dortmund. Reding gilt als einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Seine bevorzugte Ausdrucksform war die Kurzgeschichte. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Generalvertreter Ellebracht begeht Fahrerflucht" und "Apotheke Vita Nova".



Von 1971 bis 1978 war Reding Vorsitzender des Verbandes deutscher Schriftsteller NRW. Er gründete die Dortmunder "Gruppe 61" und die Europäische Autorenvereinigung "Die Kogge" mit. Für seine Texte erhielt der Dortmunder unter anderem den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis und den Deutschen Kurzgeschichtenpreis.



Reding studierte nach dem Zweiten Weltkrieg Germanistik, Psychologie, Kunstgeschichte und Anglistik in Münster, später in den USA. Dort engagierte er sich auch in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Von 1959 bis 1966 hielt Reding sich erneut in den USA auf. Er berichtete zudem für das Fernsehen aus Hungergebieten und Aussätzigenvierteln in Asien, Afrika und Lateinamerika.