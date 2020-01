Der deutsch-iranische Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani geht davon aus, dass ein Wandel im Iran allein durch die Zivilgesellschaft herbeigeführt werden kann.

Man sehe weit und breit keine Macht, die für eine Perspektive in dem Land sorgen könne, sagte Kermani im Deutschlandfunk (Audio-Link). Eine der gefährlichsten Konflikte der Welt werde von Akteuren geführt, denen man nicht trauen könne. Im Augenblick sei seine einzige Hoffnung, dass sich die Iraner selbst auf irgendeine Weise zur Freiheit hinentwickelten. Kermani beschrieb einen eklatanten Widerspruch zwischen dem Regime und der Bevölkerung. Auf der einen Seite gebe es eine zunehmend offene Gesellschaft mit jungen Menschen, die den Austausch wollten und für Freiheit kämpften. Das Regime erfülle diese Wünsche nicht und lüge, so Kermani. Dieser Widerspruch werde sich nicht über Jahrhunderte halten können.



In den vergangenen Tagen waren im Iran zahlreiche Menschen aus Protest gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In Teheran zogen Demonstranten zum Freiheits-Platz, wie Korrespondenten berichteten. Auch an zwei Universitäten sowie in weiteren Städten gab es Kundgebungen. Die Teilnehmer riefen Parolen gegen die politische und geistliche Führung des Landes. Ihre Kritik richtet sich insbesondere gegen den erst nach mehreren Tagen eingeräumten Abschuss eines Passagierflugzeugs durch das iranische Militär.