Nach Messer-Attacke

Salman Rushdie beim Literaturfestival im britischen Cheltenham 2019. (imago / i Images)

Das sagte sein Agent Andrew Wylie der spanischen Zeitung "El País" am Rande der Frankfurter Buchmesse. "Er hat etwa 15 weitere Wunden in der Brust und am Oberkörper. Es war ein brutaler Angriff", so Wylie weiter. Außerdem könne der Autor eine Hand nicht mehr benutzen. Angesprochen darauf, wo sich Rushdie gerade aufhalte, sagte Wylie: "Ich kann keine Auskunft über seinen Aufenthaltsort geben. Er wird überleben. Das ist das Wichtigste."

Der 75-Jährige Rushdie war im August bei einem Auftritt im Bundesstaat New York niedergestochen worden. Der Autor wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt. Wegen seines Werks "Die satanischen Verse" aus dem Jahr 1988 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Khomeini zur Ermordung des Autors aufgefordert.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.