Rassismus ist nach den Worten des Schriftstellers Salman Rushdie weltweit auf dem Vormarsch.

In den USA beispielsweise sei er zwar nie weg gewesen, aber die aktuelle Regierung in Washington habe dem Rassismus quasi die Erlaubnis erteilt, unter dem Teppich wieder hervorzukommen, sagte der indisch-stämmige Autor in der Youtube-Sendung "Jung & Naiv" des Journalisten Tilo Jung. Rassismus sei weltweit wieder eine aufsteigene Kraft.



Ähnliche Entwicklung gebe es in Großbritannien rund um den "Brexit-Nonsens". Auch der Antisemitismus in Europa sei wieder so stark, wie man es seit 1945 nicht mehr gesehen habe. "Ja, es ist eine sehr besorgniserregende Zeit, in der wir uns befinden", betonte der in New York lebende Autor. Er berichtete von eigenen Erfahrungen mit Rassismus. Bereits in jungen Jahren, als er in Großbritannien zur Schule gegangen sei, habe er mehrere Erlebnisse gehabt. Sie reichten von Schmierereien über zerrissene Studienunterlagen bis hin zu persönlichen Beleidigungen. Die Auseinandersetzung damit sei für ihn sehr schwierig gewesen, bekannte er. Zunächst einmal sei er sehr schlecht damit klar gekommen, später immer besser. In einem Fall sei es sogar so weit gekommen, dass er jemanden k.o. geschlagen habe.



Rushdie äußerte sich auch zur Lage in Indien. Nach seinen Worten ist es nicht mehr so eindeutig, von einer Demokratie auf dem Subkontinent zu sprechen. Die aktuelle Regierung unter dem hindu-nationalistischen Ministerpräsidenten Modi agiere zunehmend autoritär. Rushdie erinnerte in diesem Zusammenhang an den Konflikt in Kaschmir. Zudem würden Gegner der Regierung verfolgt. Wenn man Indien von den Wahlen her betrachte, könne man zwar von einer Demokratie sprechen, führte er aus. Aber jenseits davon werde es schwierig. Hinter der freien Meinungsäußerung in Indien stehe derzeit ein dickes Fragezeichen. Viele Menschen hätten große Angst, etwas gegen die Regierung zu sagen. Wenn sie es täten, müssten sie sofort damit rechnen, dass die Regierung Vergeltungsmaßnahmen vornehme. "Ein Merkmal von Demokratie ist, du musst dich sicher fühlen können, auch wenn du nicht für die Partei gestimmt hast, die die Wahl gewonnen hat. Und selbst, wenn du ein Gegner der Regierung bist, solltest du das Gefühl haben können, dass das Okay ist und du deine Argumente vortragen kannst. Wenn das nicht der Fall ist, handelt es sich nicht um eine echte freie Gesellschaft."



Rushdie hat mehr als ein Dutzend Bücher geschrieben. Zu seinen bekanntesten Publikationen zählen "Mitternachtskinder" und "Die Satanischen Verse". Ende der 80er Jahre verbreitete das islamistische Regime im Iran unter dem Revolutionsführer Ajatollah Khomeini eine Fatwa, ein Rechtsgutachten, das Rushdie wegen Gotteslästerung für vogelfrei erklärte. Der Autor musste mehrere Jahre im Verborgenen leben. Inzwischen ist die Bedrohungslage nach eigenen Worten abgeklungen. Sein aktuelles Buch heißt "Quichotte".