Der Schriftsteller Ingo Schulze hat von der SPD mehr ernstgemeintes Engagement für Schwächere gefordert.

Die Partei habe seit 20 Jahren ihre Anliegen verfehlt, sagte Schulze im Deutschlandfunk und begründete dies unter anderem mit der rot-grünen Agenda-Politik, öffentlich-privaten Partnerschaften sowie der Idee, "alles dem Markt zu übergeben". Der Autor sieht darin eine der Ursachen für das Erstarken nationalistischer Kräfte. Auf die Frage nach einer heutigen Definition von Sozialdemokratie antwortete Schulze, es gehe um Gerechtigkeit. In einer Koalition mit der Union könne die SPD jedoch nicht viel erreichen: "Dass die SPD immer den Sozialarbeiter spielt, ist nicht ausreichend."



Mit einer echten Politik für die Schwachen wäre aus Sicht des Schriftstellers, der zuletzt die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" unterstützte, viel erreicht. "Das Furchtbare ist ja, wenn man sich eine Regierung wie Orbán anguckt, oder die PiS in Polen, oder selbst wenn man muslimisch-islamistische Strömungen ansieht, die sind ja sozial unglaublich engagiert oder tun da etwas. Das sind Freiräume, die durch eine neoliberale Grundhaltung geschaffen worden sind, und da stoßen die rein. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute plötzlich alle irgendwie Nationalisten geworden sind."