Schriftsteller Boris Pahor (Axel Heimken/dpa)

Pahor starb in der Nacht in seinem Haus in der norditalienischen Hafenstadt Triest.

Er galt als einer der bedeutendsten Autoren slowenischer Sprache und als großer literarischer Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts. Sein autobiografischer Roman "Nekropolis" beschreibt 15 Monate in fünf deutschen Konzentrationslagern und den Kampf gegen den Tod.

