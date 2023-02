Der Schriftsteller Gerhard Wolf ist im Alter von 94 Jahren gestorben. (picture alliance / dpa / Foto: Tim Brakemeier)

Der Aufbau-Verlag teilte mit, der Ehemann von Schriftstellerin Christa Wolf sei gestern im Alter von 94 Jahren in Berlin gestorben. Wolf ist unter anderem für die Bücher "Beschreibung eines Zimmers" und "Der arme Hölderlin" bekannt. Er verfasste Essays zu Literatur und Kunst und war als Lektor und Verleger aktiv. Im Aufbau-Verlag schuf er in den 80er Jahren die Edition "Außer der Reihe" für bis dahin in der DDR nicht gedruckte Autorinnen und Autoren.

