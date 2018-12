Die französische Schriftstellerin Maryse Condé ist mit dem alternativen Literaturnobelpreis geehrt worden.

Condé nahm die mit knapp 25.000 Euro dotierte Auszeichnung in Stockholm entgegen. Die Jury erklärte, ihr Werk über die Gewalt des Kolonialismus in Afrika gehöre zur Weltliteratur. Condé schreibe in einer überwältigenden Sprache, zeige Humor, Respekt und Menschlichkeit und setze in ihrem Werk Geschlechter, Rassen und Klassen in ein neues Verhältnis zueinander.



Die Auszeichnung "New Academy Prize in Literature" wird in diesem Jahr einmalig anstelle des Literaturnobelpreises vergeben, der wegen eines Missbrauchskandals um den Ehemann einer Jurorin ausfällt.