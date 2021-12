Die Autorin Joan Didion im Jahr 2005 (picture alliance / dpa / KATHY WILLENS)

Sie starb im Alter von 87 Jahren in New York. Didion hatte sich in den 1960er und 1970er Jahren als Journalistin und mit Romanen über das Leben und die Hippie-Kultur in Kalifornien einen Namen gemacht. 2005 erschien "Das Jahr des magischen Denkens", in dem sie den plötzlichen Tod ihres Ehemannes John Dunne verarbeitete. Mit ihm zusammen hatte sie auch 1976 das Drehbuch für "A Star is Born" geschrieben.

