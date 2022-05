Katja Lange-Müller (imago images/gezett)

In der "Süddeutschen Zeitung" schrieb sie in einem Gastbeitrag, dass es ein Fehler gewesen sei, den Brief zu unterzeichnen. Er war im Magazin "Emma" von Herausgeberin Alice Schwarzer erschienen. Darin hatten sich 26 Prominente wie Schriftsteller Martin Walser, Liedermacher Reinhard Mey und Kabarettist Dieter Nuhr gegen die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ausgesprochen und vor der Gefahr eines Dritten Weltkrieges gewarnt.

"Brief war ein Fehler"

Lange-Müller schreibt dazu, "den Fokus wieder auf Verhandlungen zu legen und weltweiten Frieden anzustreben," halte sie weiter für legitim. Aber "die grund- und schuldlos Angegriffenen, also die Ukraine, quasi zur Kapitulation aufzufordern" erschrecke und verstöre sie heute. Vielleicht sei erst ein jüngster dreitägiger Besuch von ihr in Estland nötig gewesen, um zu erkennen, dass der Brief ein Fehler sei, so Lange-Müller weiter.

Kritik kam auch vom Bundeskanzler

Kritik an dem offenen Brief war zuvor bereits aus vielen Parteien und auch von Bundeskanzler Scholz gekommen. Auf einer DGB-Veranstaltung am 1. Mai in Düsseldorf hatte Scholz gesagt, er respektiere jeden Pazifismus. Es müsse einem Bürger der Ukraine aber zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt werde, er solle sich gegen die Putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen, so Scholz.

Neuer offener "Gegenbrief"

Inzwischen haben sich 57 Intellektuelle in einem neuen offenen Brief in der Wochenzeitung "Die Zeit" für die schnelle Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine ausgesprochen. "Wer die europäische Friedensordnung angreife, das Völkerrecht mit Füßen trete und Kriegsverbrechen begehe, dürfe nicht als Sieger vom Feld gehen", heißt es in dem neuen Brief.

