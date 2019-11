Die Autorin Margaret Atwood warnt, dass die Menschheit sich angesichts der Klimaveränderungen an einem Wendepunkt befinde.

Atwood forderte in der "NZZ am Sonntag", die Bezeichnung "Klimawandel" nicht zu benutzen, da es sich um eine "Klimakrise" beziehungsweise einen "Notfall" handle. Sie sagte, wenn die Menschen die Ozeane töteten, werde das zum Verhängnis. "Die schwächsten Menschen werden relativ bald sterben, die anderen etwas später", sagte die kanadische Schriftstellerin. Wenn das Leben in den Ozeanen sterbe, verschwinde etwa 20 bis 40 Prozent des Sauerstoffs.



Die Autorin, die 2017 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt, sagte, alle anderen sozialen Probleme würden angesichts der Klimakrise in den Hintergrund rücken. Allerdings hätten Klimaveränderungen auch direkte negative Auswirkungen auf Frauenrechte. "Wenn durch die Klimaveränderungen das Essen knapp wird, wird es mehr soziale Unruhen und mehr Bürgerkriege geben. Das schadet zuallererst den Frauen", sagte Atwood, Verfasserin mehrerer dystopischer Romane, in denen Frauen unterdrückt werden.