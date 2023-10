Schriftstellerin und Holocaustüberlebende Janina David ist gestorben. (Istvan Bajzat/dpa)

Nach Angaben ihres Verlags starb sie bereits am 22. Oktober im Alter von 93 Jahren in London. Bekannt geworden war sie in den 60er Jahren mit ihrem autobiografischen Werk "Ein Stück Himmel". Teile davon sind für eine gleichnamige Fernsehserie verfilmt worden, die die ARD 1982 ausgestrahlt hat. Janina David hatte ihre von Vertreibung, Flucht und Hunger geprägten Kindheitserinnerungen in drei Bänden aufgeschrieben. Sie war 1930 im polnischen Kalisz geboren worden. 1943 konnte sie als einziges Mitglied ihrer engeren Familie aus dem Warschauer Getto entkommen. Anschließend tauchte sie bis Kriegsende unter falschem Namen in einem Kloster unter.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.