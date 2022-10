Seit mehreren Wochen protestieren Menschen im Iran in hunderten Städten gegen die Regierung: sie fordern ein Ende der Unterdrückung und willkürlicher Verhaftungen. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Das Eindringen von Einsatzkräften des Regimes in Schulen und tödliche Gewalt gegen Minderjährige seien eine Tragödie neuen Ausmaßes, heißt es in einer Erklärung. Der Schriftstellerverband sprach von einer der schwärzesten Seiten in der Bilanz der amtierenden Regierung. Zuletzt hatte eine Interessenvertretung von Kulturschaffenden im Iran die Festnahme von 29 Minderjährigen in einer Mädchenschule gemeldet. Demnach soll ein Schulleiter in der Stadt Mahabad die Polizei gerufen haben, nachdem dort gegen die Regierung protestiert worden war. In einem anderen Fall soll ein Mädchen in einem Gymnasium von Einsatzkräften durch Schläge getötet worden sein. Die Behörden wiesen die Darstellung zurück und erklärten, das Mädchen habe Suizid begangen. - Im Iran gibt es seit geraumer Zeitung Demonstrationen gegen die Staatsführung. Auslöser war der Tod einer jungen Frau Mitte September in Polizeigewahrsam. Sie war wegen des Vorwurfs festgenommen worden, ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben.

