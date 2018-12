Nord- und Südkorea haben in einem weiteren Schritt der Annäherung die Wiederherstellung ihrer grenzüberschreitenden Eisenbahn- und Straßenverbindungen eingeleitet.

An einer feierlichen Grundsteinlegung am Bahnhof Panmun in der grenznahen nordkoreanischen Stadt Kaesong nahmen nach Angaben südkoreanischer Medien Vertreter beider Länder, der Vereinten Nationen und mehrerer Nachbarstaaten teil. Für einen Anschluss der Gleise und Straßen müssten diese auf nordkoreanischer Seite aber noch erheblich modernisiert werden.



Nach den vergangenen schweren Spannungen aufgrund zahlreicher Atom- und Raketentests Nordkoreas nähern sich beide Staaten seit Beginn dieses Jahres wieder an.