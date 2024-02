UNO-Friedenstruppe

Konflikt im Ostkongo - Friedenssoldaten räumen ihren Stützpunkt in Kamanyola. (Ruth Alonga / AP / dpa / Ruth Alonga)

Wie ein Sprecher mitteilte, übergaben die Soldaten in einem ersten Schritt ihre Verantwortung für einen Militärstützpunkt in Kamanyola an die kongolesische Nationalpolizei. Friedenstruppen der Vereinten Nationen sind seit Jahrzehnten in dem zentralafrikanischen Land stationiert. Die kongolesische Regierung und die Vereinten Nationen hatten den schrittweisen Abzug im vergangenen Jahr vereinbart.

Im Osten des Kongos kämpfen bewaffnete Gruppen und Milizen um die Macht und die Kontrolle über Rohstoffe. Die M23, die derzeit größte Rebellengruppe in der Region, ist seit zwei Jahren wieder auf dem Vormarsch. Tausende Menschen wurden getötet, etwa 5,7 Millionen Menschen sind offiziellen Angaben zufolge auf der Flucht.

