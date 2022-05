Gerhard Schröder (Archivbild). (picture alliance / Kay Nietfeld)

Der Staatskonzern Gazprom hatte Schröder schon im Februar vorgeschlagen und nun die Nominierung noch einmal bekräftigt.

Schröder-Rücktritt bei Rosneft nach heftiger Kritik

Wegen seiner Nähe zum Kreml steht Schröder seit Jahren in der Kritik. Er ist seit seiner Zeit als Kanzler (1998 bis 2005) mit Russlands Präsident Putin befreundet. Über die Jahre hatte er verschiedene Posten für die russische Energiewirtschaft übernommen: einen Sitz im Aufsichtsrat des Energiekonzerns Rosneft sowie Tätigkeiten für die Gazprom-Tochtergesellschaften Nord Stream und Nord Stream 2. Vergangene Woche hatte Rosneft bekanntgegeben, dass Schröder den Aufsichtsratsposten niederlegt - der Ex-Kanzler habe mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, seine Amtszeit zu verlängern. Seinen Tätigkeiten bei Nord Stream geht er weiterhin nach.

"Habe immer deutsche Interessen vertreten"

Mit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wurde die Kritik an Schröder lauter. Zwei Monate nach Beginn der Offensive hatte die "New York Times" im April ein Interview mit ihm veröffentlicht. Darin hatte dieser deutlich gemacht, dass er weiter bereit ist, seinen guten Draht zur Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine zu nutzen. "Ich habe immer deutsche Interessen vertreten. Ich tue, was ich kann. Wenigstens eine Seite vertraut mir", sagte der frühere SPD-Chef. Schröder war im März auch überraschend nach Moskau gereist, um mit Putin persönlich zu sprechen.

Putin sei definitiv "daran interessiert, den Krieg zu beenden", erklärte der Altkanzler mit Blick auf seinen fehlgeschlagenen Vermittlungsversuch. "Aber das ist nicht so leicht. Da gibt es ein paar Punkte, die geklärt werden müssen", sagte Schröder - ohne allerdings auszuführen, um welche Punkte es sich dabei handelt.

Schröder bekräftigte damals noch, er werde seine Tätigkeit für russische Energiekonzerne nicht aufgeben. Ein Rücktritt von seinen Ämtern komme für ihn nur dann in Frage, sollte Putin tatsächlich Deutschland und der Europäischen Union den Gashahn abdrehen. Er glaube aber nicht, dass es dazu kommen werde, sagte der Altkanzler damals.

Die SPD will Schröder loswerden

In der eigenen Partei ist man inzwischen nicht mehr gut auf den früheren Parteichef zu sprechen. Bundeskanzler Scholz hatte Schröder nach seiner Entscheidung zu Rosneft dazu aufgefordert, weitere Tätigkeiten für Unternehmen aus dem Land einzustellen. Da er sich davon nach Beginn des russischen Angriffskrieges nicht distanzierte, forderte ihn die SPD-Spitze zum Parteiaustritt auf. Vier SPD-Verbände haben inzwischen ein Parteiausschlussverfahren beantragt.

Schröder verliert Privilegien eines Altkanzlers

Wegen seines Russland-Engagements verlor Schröder vor kurzem auch die Privilegien, die Altkanzlern bislang zur Verfügung standen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss vergangene Woche, dass das Büro des 78-Jährigen mit zuletzt vier Beschäftigten abgewickelt wird. Anrecht auf ein Ruhegehalt und auf Personenschutz hat er weiterhin. Das Europaparlament will Schröder auf die Sanktionsliste gegen Oligarchen setzen. Sollte dieser dann angenommen werden, könnten in der EU vorhandene Vermögenswerte Schröders eingefroren werden.

