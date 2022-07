Gerhard Schröder (SPD). (picture alliance / Kay Nietfeld)

Er werde seine Gesprächsmöglichkeiten mit ihm nicht aufgeben, sagte der frühere SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen". Schröder kritisierte in diesem Zusammenhang die Waffenlieferungen an die Ukraine. Er glaube nicht an eine militärische Lösung. Der Krieg sei nur durch diplomatische Verhandlungen zu beenden. Auch das Schicksal der Soldaten und der ukrainischen Zivilbevölkerung könne nur über diesen Weg erleichtert werden. Schröder führte aus, soweit er Putin bei seinen Gesprächen im März verstanden habe, gebe es bei ihm ein Interesse an einer Verhandlungslösung. Wie eine solche aussehe, könne nur durch Konsultationen geklärt werden.

Schröder und Putin gelten als eng befreundet. Rund zwei Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine war Schröder nach Moskau zu Gesprächen mit ihm gereist. Wegen seines Engagements für russische Staatskonzerne steht Schröder seit Jahren in der Kritik. Nach dem russischen Angriff hat der Druck auf ihn zugenommen. Die SPD-Spitze ging auf Distanz. Es liegen mehrere Anträge auf Parteiausschluss vor. Schröder hatte im Mai schließlich angekündigt, den Aufsichtsrat des russischen Energieriesen Rosneft zu verlassen, und eine Nominierung für einen Aufsichtsratsposten bei Gazprom ausgeschlagen.

