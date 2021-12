Kinder mit Maske auf dem Schulhof (dpa)

Vom 20. Dezember an und damit drei Tage vor Ferienbeginn können die Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern vom Unterricht befreit werden, wie die Landesregierung in Hannover ankündigte. Die Ferien sollen aber wie geplant beginnen. Nach den Weihnachtsferien werden die Schutzmaßnahmen an den Schulen verschärft. Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, müssen dann jeden Morgen zu Hause einen Selbsttest durchführen.

Ministerpräsident Weil kündigte zudem verschärfte Kontaktbeschränkungen zwischen Weihnachten und dem 2. Januar an. Der SPD-Politiker hatte eine bundesweite Weihnachtsruhe angeregt. Dies war aber auf der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz nicht zustande gekommen.

