Angesichts der Klimaschutz-Proteste von Schülern hat sich Bundesjustizministerin Barley für eine Herabsetzung des Wahlalters ausgesprochen.

Man müsse Jugendlichen mehr politische Teilhabe ermöglichen und daher auf Bundesebene ein Wahlrecht ab 16 Jahren einführen, sagte Barley der "Passauer Neuen Presse". Es verdiene Respekt, dass Schüler für ihre Zukunft auf die Straße gingen.



In Deutschland und zahlreichen anderen Ländern versammeln sich jeden Freitag unter dem Motto "Fridays for Future" Schüler und Studenten während der Unterrichtszeit, um für den Klimaschutz zu protestieren. Sie fordern unter anderem die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens.



Bei Kommunalwahlen können in einigen Bundesländern Jugendliche bereits ab 16 Jahren wählen. Bei Bundestags - und Europawahlen gilt in ganz Deutschland ein Wahlalter von 18 Jahren.