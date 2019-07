Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will Schulkinder besser über gesunde Ernährung aufklären lassen.

Eine von ihr in Auftrag gegebene Studie habe Nachholbedarf bei Lehrern und Pädagogen offenbart, sagte die CDU-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Wissenschaftler hätten aufgezeigt, dass die notwendigen Inhalte nicht in allen Studiengängen vorhanden seien. In der Ausbildung für Erzieher stellten sie nur ein Randthema dar. Außerdem wiesen einige Lehrmaterialien fachliche Mängel auf. Die Ministerin will die Ergebnisse der Studie am nächsten Freitag vorlegen.



Klöckner erklärte, ihr Ministerium entwickele gemeinsam mit dem Bundeszentrum für Ernährung ein Konzept, um die Ernährungsbildung voranzubringen. Ziel sei, dass möglichst viele Kinder davon profitierten, sich Kompetenzen aneigneten und gesünder aufwüchsen.