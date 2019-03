Schülerproteste Fridays for future in Hamburg

In Hamburg haben Schülerproteste gegen den Klimawandel begonnen - unter Beteiligung der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Die 16-jährige Schwedin nimmt erstmals an den Kundgebungen in Deutschland teil. Gemeinsam mit rund 3.000 Schülerinnen und Schülern gehen sie für eine bessere Klimapolitik auf die Straße.

Thunberg sagte der Deutschen Presse-Agentur, es mache ihr Hoffnung, was in Deutschland passiere. Die deutschen Schulstreikenden hätten bereits Geschichte geschrieben. Vor rund einem halben Jahr hatte Thunberg alleine vor dem Reichstag in Stockholm damit begonnen, stärkere Klimaschutzbemühungen zu fordern. Inzwischen hat sie in vielen Staaten Nachahmer gefunden. Zehntausende Jugendliche demonstrieren seit einigen Wochen in Deutschland immer freitags.



Auf Kritik stößt zum Teil, dass die Demonstrationen während der Unterrichtszeit stattfinden. Vor der heutigen Kundgebung in Hamburg erinnerte Bundesbildungsministerin Karliczek noch einmal an die Schulpflicht. Das Engagement der Jugendlichen sei unterstützenswert, gehöre aber in die Freizeit und rechtfertige nicht das Schulschwänzen, sagte die CDU-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen".

Bundesumweltministerin Schule verteidigt Streiks

Bundesumweltministerin Schulze verteidigte dagegen die Schülerstreiks. Die SPD-Politikerin sagte dem SWR, wegen der Schulpflicht könne man das zwar nicht dauerhaft machen, aber erst einmal sei das Engagement beeindruckend. Kritik an dem Entwurf für ein deutsches Klimaschutzgesetz – vor allem vom Koalitionspartner Union - wies Schulze zurück. Sie könne sich nicht vorstellen, dass jemand den Koalitionsvertrag infrage stelle. Darin sei das Klimaschutzgesetz klar vereinbart, und auch die Verantwortlichkeit dafür werde den zuständigen Ministerien zugewiesen.