Die Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt heute an einem Schulstreik von Schülerinnen und Schülern in Hamburg teil. Thunberg reist zum ersten Mal nach Deutschland, um hierzulande eine Demonstration für mehr Klimaschutz zu unterstützen. Die 16-jährige Schwedin sagte der Deutschen Presse-Agentur, es mache ihr Hoffnung, was in Deutschland passiere. Die deutschen Schulstreikenden hätten bereits Geschichte geschrieben.

Vor rund einem halben Jahr hatte Thunberg alleine vor dem Reichstag in Stockholm damit begonnen, stärkere Klimaschutzbemühungen zu fordern.

Zehntausende Jugendliche demonstrieren seit einigen Wochen auch in Deutschland immer freitags für mehr Klimaschutz.



Auf Kritik stößt zum Teil, dass die Demonstrationen während der Unterrichtszeit stattfinden. Vor der heutigen Kundgebung in Hamburg erinnerte Bundesbildungsministerin Karliczek noch einmal an die Schulpflicht. Das Engagement der Jugendlichen sei unterstützenswert, gehöre aber in die Freizeit und rechtfertige nicht das Schulschwänzen, sagte die CDU-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".