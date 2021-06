Die Bundesschülerkonferenz warnt davor, die letzten Schulwochen vor der Sommerpause mit Tests und Prüfungen zu überfrachten.

Generalsekretär Schramm sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er sehe eine große Gefahr, dass die oberste Priorität in den Schulen jetzt sei, Leistung abzuprüfen. Klassenarbeiten, Tests, Klausuren und Prüfungen seien lange Zeit nicht möglich gewesen, und die Lehrer stünden unter Druck, Zensuren zu vergeben. Dennoch müssten sich Kultusministerien, Schulen und Lehrer fragen, welche Prüfungen wirklich nötig seien. Weiter appellierte Schramm an alle Beteiligten, aus den verbleibenden Schulwochen keine -Zitat- "Pauk- und Prüfungscamps" zu machen.



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, sagte dem RND, die meisten Bundesländer machten bei den schriftlichen Prüfungen in diesem Jahr deutliche Abstriche, was auch richtig so sei. Aber auch wenn man den Aufholbedarf beim Unterrichtsstoff nicht in kürzester Zeit nachholen könne, müsse klar sein, dass man nicht auf "jegliche Lernstandserhebungen" verzichten könne.

