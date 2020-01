In Köln lässt der einer Gewalttat verdächtigte CDU-Kommunalpolitiker sein Mandat in der Bezirksvertretung ruhen.

Das teilte die Partei mit. Dem 72-Jährigen wird nach Berichten des "Kölner Stadt-Anzeigers" und der "Kölnischen Rundschau" vorgeworfen, in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember einen jungen Mann am Rheinufer angeschossen zu haben, möglicherweise im Streit um Lärmbelästigung.



Der Kommunalpolitiker will sich bislang nicht zu dem Vorfall äußern. Sein Rechtsbeistand, der Medienanwalt Ralf Höcker, bekräftigte dies unter Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren.



Der "Kölner Stadtanzeiger" hatte gemeldet, der Verdächtige teile rechtspopulistische Ansichten. Diese Information und das Schweigen des Politikers über inzwischen zehn Tage trugen dazu bei, dass der Vorfall wachsendes Interesse im Internet und in den sozialen Medien erhielt.