Nach Schüssen auf eine Synagoge in Bochum sucht der Staatsschutz weiter nach dem Tatverdächtigen.

Ein Polizeisprecher sagte dem Deutschlandfunk, es seien einige Hinweise eingegangen, nachdem gestern eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht wurde. Diesen gehe man nun nach. Auf Bildern einer Überwachungskamera war laut Polizei in der Nacht auf Montag ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand zu sehen. Damit soll er mit kunststoffummantelten Metallkugeln auf die Synagoge und auf das nahegelegene Planetarium geschossen haben. An beiden Häusern wurden unter anderem Scheiben beschädigt. Ein antisemitisches Motiv könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher gestern dem Evangelischen Pressedienst.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland forderte stärkere bauliche Sicherheitsmaßnahmen für die Bochumer Synagoge. Der Rat habe "volles Verständnis" für diese Forderung aus der Gemeinde in Bochum und unterstütze sie, sagte der Vizepräsident des Zentralrats, Lehrer, der "Jüdischen Allgemeinen".

